ЧАСЫ ОТ СЕТИ

У всех дома висят китайские электромеханические часы с питанием от пальчиковой батарейки 1,5 вольт. Жрут энергии они очень не слабо и батарейку приходится менять довольно часто, где-то раз в 2-3 месяца.

Лично мне уже надоело её постоянно менять, поэтому собрав данную схему и поставив туда никель-кадмиевый аккумулятор 1.2 В, часы работают от сети без замены питающего элемента уже 4 года!



Конденсатор С1 на напряжение не менее 400 В, а лучше 600 В для перестраховки, но уж ни в коем случае не на 250 В – вылетит с вероятностью 50/50, ещё и часы спалит! Резистор R1 предотвращает бросок тока в момент подключения выпрямителя к сети. Его номинал в пределах 100 – 300 Ом и мощность 0.5 Ватт. Диодный мост можно поставить из советских КЦ407Б на напряжение не менее 300 В или собрать из импортных IN4007, конденсатор С2 на напряжение не менее 16 В. Стабилитрон здесь выполняет защитную функцию и допустима его замена на любой с рабочим напряжением 3 – 10 В. Предохранитель для этих часов от сети нарисован на всякий случай и для экономии места можно его не устанавливать. Аккумулятор любой, даже почти не рабочий, пальчиковый от 700 мА/ч. При отключении света, часы работают ещё почти неделю на аккумуляторе.